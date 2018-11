Australië pakt drie mannen die aanslag planden op

De Australische autoriteiten hebben drie mannen opgepakt die verdacht worden van het beramen van een terroristische aanslag. De mannen zouden door Islamitische Staat (IS) geïnspireerd zijn en in de stad Melbourne een aanslag willen plegen op een drukke plaats.

De precieze locatie voor die aanslag hadden de mannen nog niet gepland, maar "ze zochten naar een plaats waar ze zoveel mogelijk mensen konden vermoorden", zegt de lokale politiechef. Hij zegt dat de groep "de afgelopen week veel actiever werd".

De drie gebruikten versleutelde berichten om te communiceren en probeerden aan semiautomatische wapens te komen. Op het moment dat er genoeg bewijsmateriaal was, greep de politie in. Het groepje werd sinds maart in de gaten gehouden.

De mannen - van 21, 26 en 30 jaar oud - worden vandaag voorgeleid. Ze worden aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Daar staat in Australië een levenslange gevangenisstraf op.

Niets met eerdere aanslag te maken

In Melbourne stak nog geen twee weken geleden een geradicaliseerde man met een mes in op omstanders. Een persoon kwam daardoor om het leven en twee anderen raakten gewond. De dader overleed in het ziekenhuis nadat agenten hem hadden neergeschoten. Hij was ook geïnspireerd door IS, maar had geen banden met de terroristische organisatie. Volgens de Australische autoriteiten hebben de drie opgepakte mannen niets met de recente aanslag te maken.