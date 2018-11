Twee Nederlanders verdronken in Vietnam

In Vietnam zijn twee Nederlanders omgekomen. De mannen zijn verdronken in zee voor de kust van de provincie Thùa Thiên-Hu. Dat schrijft een lokale nieuwssite. Buitenlandse Zaken bevestigt hun dood en heeft contact gehad met hun familie.

De mannen waren in Vietnam met een groepsreis. Volgens Vietnam News zijn ze gaan zwemmen en door sterke stroming diep de zee ingetrokken. De nieuwssite schrijft dat het hotelpersoneel had gewaarschuwd voor hoge golven, als gevolg van een orkaan.

Toen de mannen uit het water werden gehaald, waren ze al gestorven, schrijft Vietnam News. Hun stoffelijke resten zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Een van de slachtoffers is een 65-jarige man uit Ameide, schrijft het AD. Zijn vrouw, die niet aanwezig was bij zijn verdrinking, weerspreekt het bericht van Vietnam News. Hij zou volgens haar nooit waarschuwingen negeren, maar zou de zee in zijn gegaan om de andere man te redden.