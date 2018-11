Is 'een beetje water bij de wijn' de oplossing in de Zwarte Pietdiscussie?

De Tweede Kamer zou moeten stemmen over de invulling van Zwarte Piet. Joyce Toscanini van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Seye Herke Brinkman, sympathisant van de snelwegblokkade van vorig jaar, zijn het daar in ieder geval over eens. "Er moet een beslissing komen", zegt Brinkman.

Toscanini en Brinkman gingen vanmiddag in gesprek in De Bus, een rubriek van het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1. Ze betreuren allebei de gang van zaken tijdens de verschillende sinterklaasintochten, afgelopen weekend. Op meerdere plekken waren ongeregeldheden en moest de politie ingrijpen.

"Ik word daar heel verdrietig van", vertelt Toscanini van KOZP. "Dat had ik ook in Leeuwarden. Er waren racistische leuzen en verwensingen. Verder werden er eieren, flesjes en lepeltjes gegooid." De politie greep in toen een groep die deels bestond uit supporters van voetbalclub Cambuur de confrontatie zocht met anti-Zwarte-Pietdemonstranten.

Brainstormen over 2019

Brinkman is tegen anti-Zwarte Pietdemonstraties tijdens de intocht. Maar de ongeregeldheden zoals afgelopen weekend keurt hij af. "We zitten wel met slappe burgemeesters en met een slappe politiek. Die zeggen altijd maar: jongens, gedraag jullie. Maar iedereen weet dat demonstreren tussen kinderen niet kan."

In navolging op een gesprek dat de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet vorige week al hadden, lijken deze twee hetzelfde te willen: een oplossing. "Ik heb al een vervolggesprek voorgesteld, om met z'n allen te kunnen brainstormen over 2019", zegt Joyce Toscanini. Ze hoopt dat iedereen "een beetje water bij de wijn" kan doen. "Zodat we iets hebben waar we ons allemaal bij kunnen neerleggen."

'Stop met demonstreren'

Brinkman kan zich daar in vinden, maar hij vindt dat Kick Out Zwarte Piet dan wel moet stoppen met demonstreren. "De roe is weg, de zak is weg, de rode lippen zijn weg en de oorbellen zijn weg. Het racistische karakter is al weg."

Luister hieronder het hele gesprek terug tussen Toscanini en Brinkman: