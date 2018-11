Rest coalitie snapt VVD-plan voor subsidiëren volkscultuur niet

Het VVD-plan om meer aandacht en geld naar volkscultuur te laten gaan krijgt weinig steun van coalitiegenoten CDA, ChristenUnie en D66.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vindt dat volkscultuur onderbelicht blijft in het beleid, terwijl grote groepen mensen er van genieten. Vorige week lichtte hij in de Volkskrant al een plan toe dat hij vandaag tijdens het debat over de cultuurbegroting lanceerde. Het is een pleidooi om van de rijksbegroting voor cultuur meer geld naar bijvoorbeeld carnavalsoptochten en bloemencorso's te laten vloeien.

De VVD vindt dat er nu te veel geld naar 'hoge cultuur' zoals opera en ballet gaat en dat 'lage cultuur' te weinig steun van de overheid krijgt. Coalitiegenoten D66, CDA en Christen Unie begrepen het plan van Aarsten niet. Ze wezen erop dat er vanuit lokale overheden wel degelijk geld naar "volkscultuur"gaat.

ChristenUnie-Kamerlid Dik Faber noemde Aartsens oproep een losse flodder. Volgens CDA-Kamerlid Geluk Poortvliet is er vorige week juist al een ander voorstel aangenomen om verenigingen te helpen, waar de VVD tegenstemde. D66 wees erop dat minister Van Engelshoven juist een miljoen beschikbaar stelt voor "het zogenaamde immateriële erfgoed".