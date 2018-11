Unieke ontdekking astronomen: stervende mega-sterren in Melkweg

Geen gevaar voor planeet aarde

De ontdekking geeft de onderzoekers de kans om beter te begrijpen hoe een ster zich gedraagt wanneer die bijna op haar einde is. Dat is belangrijk, omdat de zon die fase over 5 miljard jaar ook gaat meemaken. "Indien de sterren spoedig zouden exploderen, kunnen we ook beter inschatten hoe gewelddadig het is", zegt Callingham. Naar schatting zou bij de uitbarsting evenveel energie vrijkomen als de energie die de zon tijdens haar hele leven uitzendt.

Callingham denkt dat de explosie van de dubbelster geen impact heeft op de aarde, noch op de zon. "De nieuwe dubbelster is op ongeveer 8000 lichtjaar afstand van de aarde. Als die explodeert, is het effect op aarde vergelijkbaar met wat je in Nederland voelt als er een bom ontploft in Spanje."