Beschimmelde kleurendia's van fotograaf Ed van der Elsken gered

De dia's dreigden verloren te gaan doordat ze in Van der Elskens dijkhuis in Edam waren blootgesteld aan vocht. Het Fotomuseum, dat zijn nalatenschap beheert, zette daarom het restauratieproject op. Voor de restauratie was twee ton nodig.

Zelf vond Van der Elsken het craquelé-effect dat de schimmels gaven wel charmant. "Het deed hem denken aan oude schilderijen. Maar intussen is wel duidelijk dat de schade aan de dia's zonder behandeling desastreus is", zei restaurator Katrin Pietsch eerder.

Het museum ontwikkelde een procedure waardoor meerdere dia's tegelijk gereinigd konden worden, in plaats van stuk voor stuk. Daardoor konden medewerkers per dag 150 tot 200 dia's schoonmaken. In totaal duurde het project twee jaar.