Toiletrevolutie in China: van gat in de grond naar hypermodern toiletblok

In een hypermodern nieuw toiletblok in de tech-wijk van Peking hangt een automaat die met behulp van gezichtsherkenning afgemeten stukken toiletpapier aan de bezoekers geeft. Volgens de officiële versie was dit nodig omdat mensen wc-papier stalen, maar het komt ook niet slecht uit dat de gezichtskenmerken van de bezoekers op die manier in een databestand terecht komen.

Het toiletblok valt onder het Milieu- en Sanitatiecentrum van Huo Yang. Hij vertelt trots hoe ze hier de openbare toiletten in het westen hebben ingehaald: "We tonen op digitale schermen de temperatuur in de toiletten, de luchtvochtigheid, maar ook het gehalte ammoniak en de luchtkwaliteit binnen. Als die niet goed of prettig is, passen we die aan. Bovendien wordt er minder water weggespoeld bij het doortrekken. "

En er zijn hokjes, zodat iedereen zich rustig kan terugtrekken. Één ding is niet veranderd: zowel bij de heren als bij de dames zijn het vooral hurktoiletten. Bij beide seksen is er maar één toiletpot, waarschijnlijk voor die ene westerling die soms op bezoek komt.