Gouverneur Samos schrijft brandbrief over vluchtelingen op eiland

De situatie in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos en het nabijgelegen stadje Vathy is explosief. Dat schrijft gouverneur Christiana Kalogyrou van de Noord-Egeïsche Eilanden in een brandbrief aan de minister van migratiebeleid Dimitris Vitsas.

"Als u niet snel actie onderneemt, wordt de situatie oncontroleerbaar", aldus Kalogyrou. Volgens haar is het onmogelijk duizenden vluchtelingen en migranten op te vangen in een accommodatie die is bedoeld voor 700 mensen.