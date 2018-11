Topman auto-industrie verdacht van belastingontduiking

Carlos Ghosn, topman bij de Franse autofabrikant Renault en bij de Japanse autofabrikanten Nissan en Mitsubishi, wordt verdacht van belastingontduiking. Dat blijkt uit een intern onderzoek van Nissan, dat vandaag bekendgemaakt heeft dat Ghosn moet opstappen.

In een verklaring schrijft Nissan dat het bedrijf een intern onderzoek heeft uitgevoerd naar Ghosn. Daaruit bleek dat de topman jarenlang sjoemelde met zijn belastingaangifte. Er is in Japan een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Verschillende Japanse media melden dat de topman al is gearresteerd en dat hij wordt ondervraagd.

Volgens Nissan kwam uit het onderzoek naar voren dat de 64-jarige Ghosn jarenlang bij de boekhouding een veel lager salaris had opgegeven dan hij daadwerkelijk had. Volgens Nissan heeft Ghosn zo honderden miljoenen yens aan inkomsten verzwegen. Ook zou hij andere overtredingen hebben begaan, zoals het persoonlijk gebruik van bedrijfsbezittingen.

Door de berichtgeving over Ghosn kelderde het aandeel Renault vanochtend met ruim 12 procent.