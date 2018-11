Nieuwe stek NOS-correspondenten Marieke de Vries en Wouter Zwart

Wouter Zwart wordt per 1 april de nieuwe multimediale correspondent voor de NOS in Berlijn. Hij neemt het stokje over van Jeroen Wollaars, die nu Nieuwsuur presenteert. Zwart wordt in Washington opgevolgd door Marieke de Vries, die nu nog NOS-correspondent is in China.

"Buitenlandverslaggeving is een prioriteit voor de NOS en Washington en Berlijn zijn cruciale correspondentenposten", zegt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff. "Met de overstap van deze twee zeer ervaren collega's wordt dat nog eens onderstreept."

De Vries volgde Zwart al eerder op. In 2012 nam ze de post in Oost-Aziƫ van hem over. Voor Zwart wordt Berlijn de derde standplaats als NOS-correspondent. Van 2006 tot 2012 was hij correspondent in China en daarna in de Verenigde Staten.

Unieke, andere blik

Zwart kijkt uit naar zijn nieuwe standplaats. "Dertien jaar lang heb ik van dichtbij meegemaakt hoe de grootmachten China en de Verenigde Staten naar zichzelf, elkaar en de wereld kijken. Zeer nuttig ook, want het leerde me met een unieke, andere blik te kijken naar onze eigen grootmacht Europa", zegt hij. "Dat ik nu het Europese experiment onder de loep mag nemen vanuit hoofdrolspeler Duitsland voelt niet alleen logisch, maar ook verdraaid goed."

"Natuurlijk was de invloed invloed van Trumps besluiten al goed voelbaar in Oost-Aziƫ, waar ik de afgelopen zes jaar met veel plezier gewerkt heb", zegt De Vries. "Ik kijk er enorm naar uit om ons team in Washington te versterken en op een zo helder mogelijke wijze duidelijkheid te scheppen in de hectiek waarin de Verenigde Staten zich nu vrijwel dagelijks lijken te bevinden."