Verdachten van huiselijk geweld sneller om tafel met hulpverlening

Tijdens het spreekuur bekijkt de reclassering hoe ernstig de situatie van de verdachte en het slachtoffer is en welke maatregelen ze kunnen nemen om het geweld te stoppen. De reclassering staat daarbij in nauw contact met het Openbaar Ministerie, dat ook regelmatig aanschuift. Ook worden bijvoorbeeld het steunpunt Veilig Thuis, de wijkagent en de behandelend arts er bij betrokken.

"We spreken een cliƫnt nu binnen twee weken en geven in die periode ook advies aan de officier van justitie", zegt Kirstie Schmitz, reclasseringswerker en initiatiefnemer van het spreekuur in Oost-Nederland. "Dat was in het verleden wel anders: toen kregen wij als reclassering pas een adviesopdracht op het moment dat de zitting gepland was. Dat kon soms wel maanden duren."

VR-bril

Nu kan de reclassering bijvoorbeeld al in een vroeg stadium een gedragstraining opleggen. Een van de onderdelen daarvan werkt met virtual reality. Deelnemers ervaren met een speciale VR-bril hoe het voor een zevenjarig kind is om een heftige ruzie tussen zijn ouders mee te maken.

Volgens reclasseringswerker en gedragstrainer Mirjam Goudsmit is dat een heel intense ervaring, omdat deelnemers met de neus op de feiten gedrukt worden. "Mensen weten vaak stiekem wel hoe heftig ruzies zijn voor kinderen, maar het is natuurlijk pijnlijk om dat te erkennen en te uiten. Deze simulatie stimuleert hen om zich kwetsbaarder op te stellen."

Bekijk in de video hieronder hoe de VR-simulatie eruitziet.