Nederlandse artiesten gaan strijd aan met woekerhandel in concertkaartjes

Een bekend voorbeeld waren kaartjes voor het concert van Adele in 2015, die voor maar liefst 700 euro te koop stonden, terwijl ze aanvankelijk ruim 100 euro kostten. SP-Kamerlid Peter Kwint hoopt met het manifest op steun van de overheid om dit in de toekomst te voorkomen. Maar minister Ingrid van Engelshoven ziet tot nu toe nog weinig in wetgeving. Volgens de minister is een verbod nauwelijks te handhaven.

In Ierland en België zijn wetten aangenomen die het verdienen aan doorverkoop moeten stoppen. Kaartverkoper Ticketmaster maakte onlangs al een einde aan een grote bron van frustratie. Het bedrijf bood woekeraars jarenlang een marktplaats met de doorverkoopwebsite Seatwave, maar stopte in augustus met dit platform.