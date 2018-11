Elf uur wachten om Mickey te feliciteren met zijn 90ste verjaardag

Lange rijen zijn bezoekers van de Disneyparken wel gewend, maar dit hadden ze in Tokio nog nooit gezien: fans moesten elf uur wachten om Mickey Mouse de hand te schudden.

Gisteren was het 90 jaar geleden dat Mickeys eerste tekenfilmpje in première ging, Steamboat Willieuit 1928. Omdat Mickey een eigen huisje heeft in het pretpark, namen veel Japanners de moeite hem daar op te zoeken.

Het park had niets bijzonders gedaan om de verjaardag te vieren. Ook was het zondag niet uitzonderlijk druk. Toch denkt een woordvoerder dat veel fans per se langs wilden komen op de verjaardag.

"Vandaag was ook de verjaardag van mijn zoontje, dus we wilden hem echt graag zien", legt een moeder uit. "Het was echt heel leuk", oordeelde haar zoontje.

Het wachten verliep gemoedelijk: een bezoeker zei dat iedereen rustig wachtte en de groep soms Happy birthday zong. Ook had het park een systeem bedacht waardoor er per groep maar één persoon in de rij hoefde te staan.

Wel merkte een twitteraar op dat je in deze elf uur ook naar het echte Disneyland in de VS had kunnen vliegen.