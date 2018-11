Duitse minister: ondertekenen migratiepact desnoods uitstellen

In Duitsland neemt de weerstand tegen het VN-migratiepact toe. Naast de rechts-populistische partij AfD roeren ook steeds meer leden vanuit de partij van bondskanselier Merkel CDU zich tegen de ondertekening van het pact.

Na de CDU in deelstaat Saksen liet afgelopen weekend CDU-minister van Volksgezondheid Jens Spahn van zich horen. Hij zei tegen Bild am Sonntag dat hij binnen de partij over het verdrag wil stemmen en ondertekening desnoods wil uitstellen. "Belangrijke beslissingen mogen niet zonder toestemming van de leden worden genomen", aldus Spahn.

In het verdrag staan 23 doelen, voornamelijk gericht op het beschermen van migranten. Hoe zij kunnen integreren, of hoe ze mogelijk weer terugkeren naar het land van herkomst. Het pact is bedoeld om de internationale omgang met vluchtelingen te stroomlijnen en rechten van migranten nauwkeuriger te definiëren. Het pact is nog niet ondertekend en het is nog niet duidelijk op hoeveel bijval het kan rekenen.

Volgens de minister moet niet de indruk worden gewekt dat regeringen een dergelijk verdrag er stiekem doordrukken. "Als we niet transparant zijn, neemt het wantrouwen toe", zei hij in de krant.

Spahn wil het pact op de agenda van het aanstaande partijcongres in december zetten om alle twijfels erover te kunnen bespreken, en dus ook erover stemmen.

"We hebben in het verleden altijd problemen gekregen als we debatten niet tot het einde voeren", schrijft hij op Twitter, in een verwijzing naar Merkels beslissing om in 2015 de grenzen niet te sluiten. Daarover is destijds niet in de Bondsdag gesproken.