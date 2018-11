Acties tegen brandstofprijzen Frankrijk gaan door

De actievoerders ageren tegen de hogere accijns op brandstof. Die worden niet teruggedraaid, benadrukte premier Edouard Philippe gisteren nog. Volgens hem hebben andere belastingverlagingen de totale lasten voor de belastingbetaler verminderd.

De protesten begonnen zaterdag. Er werd toen op ruim 2000 plaatsen hevig gedemonstreerd, waarbij een dode en 227 gewonden vielen.

Zondag gingen de protesten door. 40.000 demonstranten wierpen op zo'n 150 plekken wegversperringen op. Zaterdag waren er nog 285.000 demonstranten op de been, die ongeveer 2000 wegblokkades plaatsten

"Gele hesjes"

Achter de acties zit geen centrale organisatie. Het protest begon spontaan nadat een ondernemer een petitie tegen de prijsstijgingen online had gezet. De actievoerders worden in Franse media "gele hesjes" genoemd. Ze dragen de fluorescerende hesjes die automobilisten verplicht in de auto hebben liggen.