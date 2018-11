Blok: huidige brexit-deal is voor Nederland maximaal haalbare

Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken is het huidige brexit-akkoord voor Nederland het maximaal haalbare.

"Beter wordt het niet", benadrukte hij in Brussel voor een overleg tussen de 27 ministers van EU-lidstaten die de EU in hun portefeuille hebben.

Geordende brexit

Blok onderstreepte dat hij nog steeds niet blij is met de brexit, maar zei wel dat de uitslag van het referendum in Groot-Brittanniƫ gerespecteerd moet worden.

"Met de overeenkomst in de hand krijgen we een geordende brexit en dat is stukken aantrekkelijker dan een harde brexit", aldus Blok.

Politieke verklaring

De komende week zal Nederland nog wel proberen om in de zogenoemde politieke verklaring - die bij het brexit-akkoord hoort - enkele zaken te regelen.

"We zullen daarbij vooral letten op de Nederlandse handelsbelangen, maar ook op goede afspraken over de visserij en de veiligheid", aldus Blok

Top met EU-leiders

Volgens de Tsjechische minister van Europese Zaken Ales Chmelar zal er vandaag niet al heftig gedebatteerd worden over de verklaring.

Zondagochtend komen de Europese leiders bij elkaar om het concept-akkoord van de brexit-deal en definitieve tekst van de politieke verklaring goed te keuren.

De Luxemburgse minister Jean Asselborn zei voor het begin van de vergadering dat de Britse premier May alle lof verdient voor de wijze waarop ze over de overeenkomst heeft onderhandeld.

Hij sloot zich verder aan bij de woorden van Blok: "Dit is het hoogst haalbare."