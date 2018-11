Miljardair Bloomberg doet recordschenking aan universiteit

De Amerikaanse miljardair Michael Bloomberg schenkt 1,8 miljard dollar aan zijn oude universiteit, Johns Hopkins. Het is de grootste donatie die een Amerikaanse universiteit ooit heeft gekregen.

De universiteit gaat het geld gebruiken om kinderen uit armere gezinnen te laten studeren. Door de gift kunnen studentenleningen die daarvoor zijn bedoeld worden vervangen door studiebeurzen.

"De VS werkt het beste als we mensen belonen op basis van de kwaliteit van hun werk, niet de grootte van hun beurs", liet Bloomberg weten in een verklaring. Met zijn gift haalt Bloomberg Bill en Melinda Gates in, die in 1999 1 miljard dollar uittrokken voor studiebeurzen.

Goede doelen

De 76-jarige Bloomberg verdiende een fortuin met het gelijknamige financiƫle nieuwsbedrijf. Volgen Forbes is hij 50 miljard waard, elfde op de wereldwijde ranglijst van biljonairs.

In het verleden doneerde Bloomberg al 6 miljard aan goede doelen, zoals projecten voor wapenwetgeving en tegen klimaatverandering. Ook trok hij voor de verkiezingen in de VS, eerder deze maand, 80 miljoen uit om kandidaten te steunen.

Democraat, Republikein, onafhankelijk

Bloomberg werd in 2001 als Republikein tot burgemeester van New York gekozen, nadat hij eerder lid was geweest van de Democratische partij. In 2009 won hij een derde termijn als onafhankelijk kandidaat.

De miljardair denkt al jaren na over een gooi naar het presidentschap. In aanloop naar de verkiezingen van 2020 is hij weer lid geworden van de Democratische partij.