Wekdienst 19/11: Oranje vs. Mannschaft en besluit Oostvaardersplassen

Ander nieuws uit de nacht:

De Franse overheid gaat de hogere belasting op brandstof niet terugdraaien na de massale protesten van afgelopen weekend. Volgens de premier Edouard Philippe hebben andere belastingverlagingen de totale lasten voor de belastingbetaler verminderd.

De SP in de Tweede Kamer wil dat kinderen op de basisschool drie uur gymles per week krijgen van een sportleraar. Volgens de partij levert dat meer op dan het kost. De 275 miljoen euro die er nodig zijn om het plan te realiseren, zouden worden terugverdiend doordat op termijn de zorgkosten lager uitvallen en doordat mensen minder vaak zullen verzuimen van hun werk.

Bijna twee weken na de Congresverkiezingen in de Verenigde Staten is nu ook in Florida de strijd om een Senaatszetel beslecht, in het voordeel van de Republikeinse kandidaat Rick Scott. De huidige gouverneur van de kuststaat kwam na een handmatige hertelling op 50,05 procent van de stemmen, de Democraat Bill Nelson op 49,93 procent. Het verschil bedroeg 10.093 stemmen.

En dan nog even... dit

In de Amerikaanse stad Chicago is vrijdag een lift 80 verdiepingen naar beneden gevallen. De zes passagiers konden allemaal ongedeerd uitstappen. Ze namen de lift op de 95e verdieping van het John Hancock Center. Dat gebouw heeft honderd verdiepingen. Ze kwamen in een vrije val terecht nadat een van de liftkabels knapte. "Ik dacht dat ik doodging", vertelde een passagier achteraf. "We waren onderweg naar beneden en toen voelde ik dat we vielen. Daarna hoorde ik een hard geluid." Uiteindelijk kwam de lift ter hoogte van de elfde verdieping met behulp van de overige liftkabels tot stilstand.