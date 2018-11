SP: op basisschool drie uur gym per week door vakdocent

De SP in de Tweede Kamer wil dat kinderen op de basisschool drie uur gymles per week krijgen van een sportleraar. Volgens de partij levert dat meer op dan het kost. De 275 miljoen euro die nodig is om het plan uit te voeren, zouden worden terugverdiend doordat op termijn de zorgkosten lager uitvallen en doordat mensen minder vaak zullen verzuimen van hun werk.

Volgens SP-Kamerlid Van Nispen kan drie uur gym per week door een vakleerkracht bijdragen aan een gezondere en sportievere samenleving. Als kinderen enthousiast worden om te sporten, is de kans groter dat ze dat dan ook later blijven doen, zegt Van Nispen. De SP ziet ook als voordeel dat gym door vakleerkrachten de werkdruk op basisscholen vermindert.

'Beter handhaven'

Regeringspartij VVD vindt het plan van de SP een goed idee, maar VVD-Kamerlid Heerema geeft er als tussenstap de voorkeur aan om de eigenlijk nu al verplichte twee uur gym door een vakleerkracht beter te handhaven.

Het SP-voorstel komt vandaag in de Kamer aan de orde bij de behandeling van de sportbegroting. Er zal onder meer ook worden gepraat over een plan van het CDA om artsen die sporters doping toedienen harder aan te pakken.. Volgens CDA-Tweede Kamerlid Bruins Slot ontspringen de betrokken artsen nu de dans te makkelijk, terwijl sporters die doping gebruiken aan de schandpaal worden genageld.

Systeem doping verziekt

Bruins Slot vindt het huidige systeem "verziekt" en wil dat minister Bruins ingrijpt. Ze wil dat er duidelijke normen worden gesteld en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vaker in actie komt.

Het CDA-Kamerlid wijst erop dat de Inspectie en andere instanties een klacht kunnen indienen bij een Medisch Tuchtcollege als een arts door het toedienen van doping medische normen heeft overtreden, maar dat dat in de praktijk bijna nooit gebeurt.

"En dat terwijl er wel degelijk signalen bekend zijn van artsen die met dopingmiddelen zijn betrapt." Bruins Slot benadrukt dat er al wel dierenartsen zijn veroordeeld voor het toedienen van doping aan paarden.