Vreemdelingendienst Curaçao houdt Venezolaan onterecht vast

De vreemdelingendienst op Curaçao houdt nog altijd een Venezolaanse militair vast in de gevangenis, terwijl die al weken op vrije voeten zou moeten zijn. Het gaat om de sergeant die in augustus met een bootje aankwam op het eiland en daar asiel aanvroeg.

De sergeant deed na zijn vlucht naar Curaçao een beroep op de zogenoemde Artikel 3-procedure, waarmee hij om bescherming vroeg onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Die procedure loopt nog, maar minister van Justitie Girigorie heeft op 16 oktober bepaald dat de man de uitspraak in vrijheid mag afwachten. Toch is er sindsdien niets gebeurd.

De Venezolaan was zijn land ontvlucht nadat hij in april getuige was geweest van geknoei met stemcomputers door aanhangers van president Nicolás Maduro. Volgens de militair zijn collega's die daarbij aanwezig waren vermoord of spoorloos verdwenen. De Venezolaan vreest voor zijn leven en is daarom naar Curaçao gevlucht.

Amnesty-rapport

De zaak speelt in het licht van een vernietigend rapport van Amnesty International over schendingen van mensenrechten van Venezolaanse vluchtelingen door Curaçao. Na de publicatie daarvan, in september, nam de regering een procedure aan om het vluchtverhaal van illegaal aan land gekomen mensen te beoordelen.

De minister stelde in oktober voorwaarden aan de vrijlating van de Venezolaanse sergeant. Zo moest iemand hem onderdak willen verlenen en voor zijn levensonderhoud willen opkomen. De bisschop van Willemstad, monseigneur Luis Secco, verklaarde zich daar op 6 november toe bereid.

'Niemand wil helpen'

Toch zit de sergeant nog altijd in de SDKK-gevangenis, eerder bekend als Bon Futuro. Zijn advocaat, Achim Henriquez, probeert de vreemdelingendienst te bewegen zijn cliënt vrij te laten, maar die doet dat dus niet.

"Bij de dienst wil niemand mij helpen en het hoofd van de dienst geeft niet thuis", zegt Henriquez. De advocaat zegt in andere zaken ook last te hebben gehad van de vreemdelingendienst die instructies van de minister naast zich neerlegt.