'VVD wil einde aan rol politiek bij asielbesluit'

De VVD wil dat het kabinetslid dat belast is met asielzaken niet langer de mogelijkheid heeft om uitgeprocedeerde asielzoekers toch een verblijfsvergunning te geven, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant wil de regeringspartij af van die zogenoemde discretionaire bevoegdheid.

Kamerlid Azmani zegt in De Telegraaf dat de huidige praktijk oneerlijk is en onnodig veel druk legt op de schouders van de staatssecretaris voor Asielzaken. Dat is nu de VVD'er Mark Harbers. Hij gebruikte zijn discretionaire bevoegdheid onder meer voor Lili en Howick, de Armeense kinderen die na protestacties en media-aandacht toch in Nederland mochten blijven.

Volgens Azmani moet het laatste woord in zulke zaken niet bij de politiek liggen. "Het is niet te controleren wie probeert invloed uit te oefenen",zegt hij. Azmani benadrukt dat toetsing van asielbesluiten een zaak van de rechter is.

Honderden gevallen in laatste jaren

In september bleek dat uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat Harbers tussen oktober 2017 en september 2018 in 26 gevallen gebruik had gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. Daardoor konden 59 uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland blijven. Harbers' voorganger, de huidige VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, gaf in twee jaar tijd 240 mensen toch een verblijfsvergunning.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de beleidsplannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar Asielzaken onder vallen.