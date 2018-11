In de hete zomer was Nederland populair onder vakantiegangers

Het was deze zomer drukker dan normaal in Nederland. Veel meer mensen vierden vakantie in eigen land, en ook vanuit het buitenland wisten toeristen Nederlandse campings, hotels en vakantieparken goed te vinden. Zo reisden een half miljoen buitenlanders deze warme zomer met de tent naar Nederland, 18 procent meer dan vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceert. Op de Nederlandse campings vierden deze zomer 1,3 miljoen Nederlanders vakantie, een groei van 8 procent. De meesten van hen gingen naar Gelderland op vakantie. Ook Zeeland en Overijssel waren onder Nederlanders populair.

Buitenlandse toeristen gingen het liefst met de tent naar Zeeland en Noord-Holland. Groningen werd door campinggasten het minst bezocht.

Warmste zomer ooit

Dit jaar was het de warmste zomer ooit gemeten. Gemiddeld was het 19 graden in De Bilt, en er waren twee landelijke hittegolven in de maanden juli en augustus.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, vermoedt dat Nederland vooral daardoor een populaire vakantiebestemming was. "Het was zulk mooi weer, het is niet gek dat er dan meer mensen gaan kamperen."

"We merkten veel van het aanhoudend uitzonderlijk warme weer", zegt ook een woordvoerder van de ANWB. "Normaal gesproken zien we in juli en augustus nog veel boekingen naar campings in Italië en Frankrijk. Deze zomer lag dat stil." Ook zag de ANWB een toename van het aantal annuleringen voor geboekte campings in het buitenland.

Hotels en vakantieparken

Ook Nederlandse hotels en vakantieparken waren deze zomer populairder dan vorig jaar. Er verbleven 5,8 miljoen gasten in Nederlandse hotels, ruim 5 procent meer dan in de zomer van 2017. Vakantieparken zagen het aantal gasten deze zomer met 4 procent stijgen.