Zonnigste herfst ooit in groot deel van Nederland

Het is een weerrecord waar zonliefhebbers van smullen: op veel plaatsen is het de zonnigste herfst ooit gemeten. En het lijkt er sterk op dat 2018 de Nederlandse geschiedenisboeken ingaat als het jaar met de meeste zonneschijn.

"De verklaring daarvoor is dat we veel hogedrukgebieden hebben gehad boven Europa", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Over het algemeen geldt in meteorologie: een hoge luchtdruk staat voor droog weer en veel zon. "Ook hadden we weinig fronten met bewolking, dan krijg je zo'n zonnig jaar."

Weerplaza deelde op Twitter een kaartje met de plaatsen waar vandaag het herfstzonrecord werd verbroken. Zuid-Limburg spant de kroon met 465 zonuren. In het noorden van het land werd het vorige record nog niet verbroken. De meteorologische herfst duurt van 1 september tot en met 30 november.