Burgemeester Tilburg: 'Te gek voor woorden dat er zo veel politie nodig is'

Burgemeester Weterings wil de komende tijd in gesprek met het sinterklaascomité en andere partijen in de hoop dat er volgend jaar meer draagvlak is voor de Sinterklaasintocht in Tilburg.

De Zaanse burgemeester Hamming ging vorige week ook in gesprek met voor- en tegenstanders. De landelijke intocht in Zaanstad verliep gisteren zonder problemen. Er kwamen 30.000 mensen op de intocht af. De politie verrichtte zes arrestaties.

Hamming kreeg complimenten voor zijn aanpak van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het is goed geweest dat hij de betrekkelijk kleine, maar fanatieke groepen met elkaar in gesprek heeft gebracht, zei de minister in het tv-programma WNL Op Zondag.