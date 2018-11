Twee doden bij ongeluk met WO II-vliegtuig

In de Amerikaanse staat Texas zijn twee personen omgekomen bij een ongeluk met een vliegtuigje uit de Tweede Wereldoorlog. Het jachtvliegtuigje stortte neer op een parkeerplaats.

Het gaat om een P-51D Mustang die net een fly-over had uitgevoerd bij het Museum of the Pacific War. Een van de twee inzittenden was een veteraan. Verdere informatie over de slachtoffers is nog niet vrijgegeven.

Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Op foto's van de plek van het ongeluk is te zien hoe vliegtuigonderdelen op geparkeerde auto's terecht zijn gekomen. Op de grond raakte niemand gewond.

De VS gebruikte de Mustangs in WO II en de Koreaanse Oorlog. Dit exemplaar uit 1940 was in handen van een liefhebber.