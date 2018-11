Tienduizenden Indiërs ontheemd na verwoestende storm

In het zuiden van India zijn zeker 33 mensen omgekomen door een zware tropische storm. De storm trok vrijdag over het gebied in de zuidelijkste staat van India, Tamil Nadu, en de omvang van de ramp wordt nu duidelijker. Tienduizenden mensen kunnen hun huis niet meer in vanwege de schade.

De overheid heeft 400 tentenkampen ingericht om de 82.000 ontheemde mensen op te vangen. De Indiase marine ondersteunt de megaoperatie met twee schepen en een helikopter om drinkwater, voedsel en medicijnen bij de slachtoffers te krijgen.

Geen stroom

De autoriteiten zeggen dat 100.000 bomen zijn ontworteld en 30.000 elektriciteitspalen zijn omgewaaid. Ook zijn duizenden hectaren landbouwbrouwgrond verwoest. Vooral het gebrek aan stroom is nijpend, bijna 10.000 hulpverleners zijn ingevlogen om de elektriciteitsvoorziening te herstellen.

De provincie Tamil Nadu wordt vaker getroffen door tropische stormen en orkanen, die zich ontwikkelen in de Golf van Bengalen.