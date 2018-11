CAR levert 'Rambo' uit aan Internationaal Strafhof Den Haag

De Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) heeft voormalig militie-leider Alfred Yekatom uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het Internationaal Strafhof had op 11 november een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

In de voormalige Franse kolonie kwamen moslimrebellen in maart 2013 door een staatsgreep aan de macht. Vervolgens braken gevechten uit tussen de rebellen in het noorden en christelijke milities in het zuiden van het land. Frankrijk kwam militair tussenbeide, waarna een VN-vredesmissie de rust moest bewaren.

'Rambo'

Yekatom, die de bijnaam 'Rambo' kreeg, had volgens het strafhof de leiding over een christelijke militie die tussen december 2013 en augustus 2014 systematisch aanvallen uitvoerde op de moslimbevolking in de hoofdstad Bangui en op andere locaties in de CAR.

Alfred Yekatom wordt verdacht van onder meer het plegen, faciliteren en opdracht geven tot moord, mishandeling, marteling en deportatie van moslims en van het rekruteren van kindsoldaten.

Het is niet duidelijk of Yekatom al is overgebracht naar Den Haag.