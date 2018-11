Eén anti-Zwarte-Pietactivist op Curaçao en geen enkele roetveegpiet

Welgeteld één Curaçaoënaar protesteerde tijdens de intocht van Sinterklaas in Willemstad tegen Zwarte Piet. Vooraf had de actiegroep Kick Out Zwarte Piet aangekondigd ook op Curaçao te gaan protesteren, maar de animo daarvoor was heel gering.

"Ik had me aangemeld bij Kick Out Zwarte Piet, maar die lieten niets van zich horen, dus toen heb ik besloten voor mezelf te gaan", zegt Burney Cruden. "We moeten op Curaçao ergens beginnen, dus daarom draag ik dit bord."

Veel werk had hij er niet aan, op een stuk karton staat geschreven: Stop blackface. "Ik heb voor Engels gekozen, zodat de kinderen er geen aanstoot aan nemen, het is en blijft toch hun feest."