Uitlevering Gülen aan Turkije is niet aan de orde, zegt Trump

President Trump heeft gezegd dat de uitlevering van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen aan Turkije niet wordt overwogen. Turkije dringt sinds de zomer van 2016, toen een couppoging werd voorkomen, aan op zijn uitlevering. President Erdogan ziet in hem de kwade genius achter de poging zijn regering ten val te brengen.

De Amerikaanse regering heeft aan Turkije laten weten dat er concreet bewijs moet zijn om een uitleveringsprocedure in gang te zetten. Gülen woont al 20 jaar in zelfgekozen ballingschap in de Verenigde Staten.

Trump zei tegen verslaggevers dat "we er altijd op uit zijn om Turkije terwille te zijn", en dat de betrekkingen met Turkije goed zijn, zeker na de terugkeer van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die sinds 2016 huisarrest had in Turkije.

De president sprak verder in louter prijzende bewoordingen over zijn ambtgenoot Erdogan. Hij noemde hem een "krachtige, taaie en slimme persoonlijkheid".