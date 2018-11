Waterkwaliteit Berkel sterk verbeterd, stuwen weer open

Vandaag blijkt dat het water in de Berkel weer voldoende kwaliteit heeft om door te stromen in de richting van Zutphen. Toch gaan de stuwen nog niet helemaal open. Het zal naar verwachting een paar dagen duren voordat een normaal waterpeil zichtbaar wordt, stelt het waterschap bij Omroep Gelderland.

Het is nog onduidelijk wie de kosten van de reddingsoperatie van de Berkel gaat betalen. De persleiding, op vier meter diepte, is hersteld. Maar over de oorzaak van de breuk, of wie verantwoordelijk is voor de schade valt nog niets te zeggen. De SP vroeg eerder een spoeddebat aan in Provinciale Staten, maar dat is nog niet gehouden.