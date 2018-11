Rapport: burgerdoden bij bombardement op IS-doelwit

Syrische ooggetuigen melden dat bij een Amerikaans bombardement in het oosten van het land meer dan 40 doden zijn gevallen, voor het merendeel burgers. De Syrische staatsomroep noemt ook een dergelijk aantal doden.

Het bombardement werd uitgevoerd op een IS-doelwit in het grensgebied met Irak, in een dorp bij de stad Hajin. Het Observatorium voor de Mensenrechten, een Syrische organisatie in het Verenigd Koninkrijk die zich baseert op meldingen van getuigen ter plaatse, zegt dat er onder de 43 doden 17 kinderen en 12 vrouwen waren. Onbekend is of de omgekomen mannen allemaal militanten zijn.

Het Amerikaanse leger wilde geen commentaar geven op de gebeurtenis in Oost-Syrië.

Vorige week vrijdag meldde de Amsterdamse zender AT5 dat een Amsterdamse Syriëganger en haar dochtertje bij een bombardement in datzelfde Hajin waren omgekomen. De vrouw kwam uit Amsterdam en reisde vier jaar geleden op 18-jarige leeftijd af naar IS-gebied in Syrië.