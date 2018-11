'We zijn hier voor de molens': Chinezen verbaasd over intocht Zaandam

Normaal zie je meer toeristen op de Zaanse Schans dan Nederlanders, maar door de intocht van Sinterklaas was dat vandaag anders. Tot verbazing van de enkele toeristen die er toch waren.

"We zijn hier voor de windmolens", zegt een toerist uit China, die geen idee heeft waar hij in beland is. Hij neemt het voor kennisgeving aan dat het om een nationaal feest gaat.

Enkele landgenoten van hem maken enthousiast selfies met Zwarte Pieten. Wie het precies is, weten ze niet. Wat ze van het fenomeen vinden, blijft onduidelijk, geen van hen spreekt Engels.