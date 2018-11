Fruittelers smokkelen peren naar Rusland

Ondanks het Russische embargo voor onder meer groente en fruit, komen er dagelijks nog veel Nederlandse peren op de Russische markt. De Volkskrant kwam erachter dat via smokkelroutes de Russische sancties omzeild worden door Nederlandse en Belgische bedrijven die handelen in conference-peren.

Nergens ter wereld groeit de conference-boom zo goed als in Nederland in België. Rusland was altijd de afzetmarkt bij uitstek. De conference-peer is daar populair en wordt niet alleen gegeten als nagerecht of tussendoortje maar ook als lekkernij bij de koffie.

In augustus 2014 kondigde Rusland een embargo af voor vlees, vis, zuivel, groente en fruit uit landen van de Europese Unie. Dat was het Russische antwoord op de sancties van de EU wegens de annexatie van de Krim door Rusland en de Russische steun voor de Oekraïense separatisten.

Daarna ontwikkelde zich een smokkelhandel om de Russische markt toch van de peren te blijven voorzien. Oost-Europese transportbedrijven brengen de peren via Litouwen en Wit-Rusland naar Rusland.

Truc

Om de peren Rusland in te krijgen is een truc bedacht, waarbij Afrikaanse landen betrokken zijn. Die landen leveren tegen betaling certificaten over de herkomst en de veiligheid van de peren. De bijvoorbeeld Liberiaanse peren in de Russische supermarkt zijn in werkelijkheid uit Nederland of België afkomstig.

Jaarlijks komt er zo 70.000 ton Nederlandse en Belgische peren in Rusland, schrijft de Volkskrant, waarbij Russische handelsfunctionarissen worden omgekocht. Rusland weet van de smokkel, maar is kennelijk niet bij machte ertegen op te treden.

Na de afkondiging van het Russische handelsembargo werden fruithandelaren door de EU gecompenseerd. Ook werden subsidie gegeven om nieuwe afzetmarkten aan te boren, maar de handel naar bijvoorbeeld het Midden-Oosten, China en Canada kwam om verschillende redenen nooit van de grond.