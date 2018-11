Elitemilitairen VS verdacht van dood collega

Vier elitemilitairen uit de VS worden ervan verdacht een collega te hebben gewurgd. Het gaat om twee Navy Seals en twee mariniers die een groene baret van de Amerikaanse landmacht zouden hebben gedood in Mali.

De vier zouden het 43-jarige slachtoffer vorig jaar juni hebben overvallen in zijn slaap. Hij werd met tape vastgebonden en in een wurggreep genomen. Toen hij daardoor overleed, logen ze over de toedracht.

Het motief van de vier is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen ontgroening, maar er zijn ook berichten over dat de vier een vijandige relatie met het slachtoffer hadden.

De Amerikaanse commando's zijn in Mali om plaatselijke militairen te trainen. Twee van de verdachten zijn lid van het fameuze Seal Team Six, het commandoteam dat Osama bin Laden doodschoot.