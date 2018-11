Wekdienst 17/11: Pakjesboot vaart binnen en extra opvang voor daklozen

Goedemorgen! Sinterklaas komt vanmiddag aan in Nederland. En voor dak- en thuislozen in de vier grote steden gaat de winterkouderegeling in, zodat ze 's nachts niet op straat hoeven te slapen.

Vanochtend schijnt op de meeste plaatsen in Nederland de zon en ook de rest van de dag is er weinig bewolking. De temperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden, maar door de wind ligt de gevoelstemperatuur een stuk lager. Morgen is er eveneens zon, maar waait het ook harder en kan het voelen alsof het vriest.