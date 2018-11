Ambtsketen burgemeester Leiden definitief weg

De ambtsketen van burgemeester Lenferink van Leiden lijkt definitief verloren te zijn gegaan. De persoon die de keten op straat had gevonden, blijkt hem te hebben weggegooid.

Lenferink verloor de keten tijdens Leidens Ontzet op 2 oktober, schrijft Omroep West. Afgelopen week riep de gemeente inwoners op mee te zoeken. Volgens een woordvoerder was op camerabeelden te zien dat de keten was gevonden door drie jonge vrouwen.

"Wil degene die de keten heeft gevonden of degene die de keten nu in bezit heeft, deze naar het stadhuis terugbrengen? De "eerlijke vinder" wacht een leuke beloning!", smeekte het stadsbestuur.

Tweede keer

Kort daarna meldden de vinders zich bij de gemeente. De vrouwen bleken de waarde van hun vondst niet te hebben ingezien. "Helaas is de keten niet door hen bewaard. De keten is per ongeluk weggegooid", laat de gemeente weten.

Het verlies is extra pijnlijk voor Lenferink, omdat het al de tweede keer is dat hij het symbool van zijn ambt kwijtraakt: in 2008 verloor hij het historische origineel uit 1931. Het exemplaar dat nu is verdwenen, was een vervanging van dat stuk.