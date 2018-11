Trump beantwoordt 'makkelijke vragen' voor Ruslandonderzoek

Donald Trump heeft de vragen beantwoord die speciaal aanklager Robert Mueller hem schriftelijk heeft gesteld. De Amerikaanse president noemde de vragen over het Ruslandonderzoek "makkelijk".

Mueller zoekt uit of de campagne van Trump tijdens de verkiezingen van 2016 samenwerkte met Rusland. Ook wil hij weten of president Trump later heeft geprobeerd het onderzoek te frustreren, wat belemmering van de rechtsgang zou betekenen.

Trump zei dat hij uren heeft overlegd met zijn advocaten, maar de vragen hoogstpersoonlijk beantwoord heeft. "Mijn advocaten schrijven geen antwoorden, ik schrijf antwoorden." Welke vragen Mueller voor de president had, is niet bekendgemaakt.

Meineed

Volgens Trump was hij erop beducht dat Mueller hem niet op meineed zou betrappen. "Ik weet zeker dat er addertjes onder het gras zaten, ze proberen je in de val te laten lopen", analyseerde hij. "Je moet altijd oppassen met het beantwoorden van vragen van mensen die het slechtste voorhebben."

Het is nog niet duidelijk wanneer Trump de antwoorden overdraagt aan Mueller. Mogelijk gebeurt dat volgende week.

Mueller heeft er maandenlang over gesteggeld over hoe de president vragen over het Ruslandonderzoek zou beantwoorden. Volgens de Amerikaanse pers wilden adviseurs van Trump voorkomen dat hij vragen mondeling zou beantwoorden, omdat Mueller Trump dan makkelijker kan vangen op discrepantie.