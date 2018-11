'Bij Facebook heeft één persoon alle macht, maar hij kan het niet alleen'

"Waarom heeft ons bedrijf zo'n belabberd moreel kompas?", schrijft een anonieme Facebookmedewerker gefrustreerd in een chatgesprek, dat is bekeken door persbureau Bloomberg. Het is een reactie op een groot verhaal van The New York Times. Er lijkt binnen de top van het bedrijf sprake van mismanagement en het illustreert dat het sociale netwerk opnieuw is beland in een crisis.

The New York Times doet in het artikel verslag van maanden onderzoek. Daarin komt naar voren hoe topman Mark Zuckerberg en Sheryl Sandberg, operationeel directeur en zijn rechterhand, de afgelopen drie jaar besluiten hebben genomen. "Ze waren gefocust op groei, negeerden daardoor waarschuwingen en probeerden deze vervolgens te verbergen voor het publiek."

Daarnaast schrijft de krant dat ze op "kritieke momenten" afgeleid waren door persoonlijke projecten en belangrijke kwesties overlieten aan ondergeschikten. Facebook schrijft in een reactie dat het artikel een aantal fouten bevat, een van de auteurs zegt dat het bedrijf zaken ontkent die niet in het verhaal staan. Daarnaast benadrukt het platform druk bezig te zijn met verbeteringen door te voeren.