China en VS botsen bij start economische top over handel

De Verenigde Staten en China zijn bij de opening van een economische top in Papoea-Nieuw-Guinea niet tot een verzoening gekomen. Begin deze maand was het sentiment positief nadat president Xi Jinping en Trump elkaar lang hadden gesproken, maar bij de openingstoespraken op de top is daar weinig van te merken.

De twee landen zijn verwikkeld in een handelsoorlog en de Chinese president Xi Jinping waarschuwde voor de gevolgen van een uitbreiding van het conflict. "De geschiedenis bewijst dat confrontatie, of het nu gaat om een koude oorlog, een echte oorlog of een handelsoorlog, geen winnaars oplevert", zei Xi op de Aziatisch-Pacifische top. Nieuwe handelsembargo's zijn volgens XI "kortzichtig" en "gedoemd te mislukken".

Niet terugdraaien, maar verdubbelen?

De Amerikaanse vicepresident Pence benadrukte dat de Verenigde Staten niet van plan is om de sancties tegen China op te heffen totdat het land zijn beleid aanpast. "We hebben maatregelen genomen om de ongelijkheid in de handel met China goed te maken. We hebben heffingen op 250 miljard dollar aan Chinese goederen ingevoerd en we kunnen dat aantal meer dan verdubbelen", sprak hij dreigend.

In Papoea-Nieuw-Guinea wordt de jaarlijkse top gehouden van Aziatische landen en landen die aan de Grote Oceaan grenzen. Bij de economische top zijn de regeringsleiders aanwezig van 21 landen. De Amerikaanse president Trump en Russische president Poetin laten de top aan zich voorbijgaan. Voor Rusland is premier Medvedev afgereisd naar Papoea-Nieuw-Guinea.

Medvedev waarschuwde voor groeiend protectionisme en pleitte voor eerlijke en transparante regels voor handel. Ook president Xi Jingping sprak zich in zijn toespraak uit voor vrijhandel. "Iemand die ervoor kiest om de deur dicht te slaan, sluit zichzelf alleen maar af van de rest van de wereld."