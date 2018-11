Finland roept Russische ambassadeur op matje na verstoren GPS-systeem

De Russische ambassadeur in Finland moet zich maandag verantwoorden voor een grote verstoring van het Finse GPS-systeem tijdens de laatste NAVO-oefening in de Baltische Zee. Dat heeft de Finse regering bekendgemaakt.

Volgens het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken kwam die verstoring vanaf Russisch grondgebied en viel daardoor het GPS-systeem in het noorden van Finland uit. "Verstoring is een serieuze zaak en hindert de burgerluchtvaart. We zullen handelen jegens Rusland, we zullen dit bespreken en we verwachten antwoorden", zei de minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini.

Hoewel Finland geen lid is van de NAVO, deed het wel als bondgenoot mee aan de grootste NAVO-oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Die oefening, Trident Juncture, begon op 25 oktober en eindigde op 7 november. 50.000 militairen uit 31 landen deden eraan mee, van wie zo'n 2000 uit Nederland.

Eerder beschuldigde Noorwegen Rusland ook van het verstoren van het GPS-systeem op hun grondgebied tijdens de oefening. Rusland ontkent dat het er iets mee te maken heeft.