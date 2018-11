Ontwerper Braziliaanse geel, groen, blauw en wit overleden

De ontwerper van het Braziliaanse voetbaltenue is overleden. Aldyr Schlee won in 1953 een ontwerpwedstrijd die was uitgeschreven door een krant. De toen 19-jarige Schlee kreeg ongeveer 4300 euro voor het winnen van de wedstrijd.

Tot dan toe speelde het Braziliaanse voetbalteam in een wit shirt en een blauwe broek. De Braziliaanse voetbalbond schaamde zich zo voor het verlies van de WK-finale van 1950 tegen buurland Uruguay dat ze de herinnering daaraan wilde uitwissen.

Aan de ontwerpwedstrijd werd de voorwaarde toegevoegd dat het nieuwe tenue de kleuren van de Braziliaanse vlag in zich moest hebben. Het werd uiteindelijk het nu iconische gele shirt met groene randen, blauwe broek en witte sokken.

Op het eerstvolgende WK in 1954 in Zwitserland haalde Braziliƫ de kwartfinale. Vier jaar later werden ze wel wereldkampioen. Ze moesten in de finale wel in het blauw spelen, omdat de medefinalist, gastland Zweden, al in het geel uitkwam. In totaal werd Braziliƫ vijf keer wereldkampioen voetbal geworden sinds de invoering van het tenue. Dat is meer dan welk ander land ook.

Aldyr Schlee overleed op 83-jarige leeftijd aan huidkanker. Hij was naast ontwerper van het shirt van het nationale team ook schrijver, journalist en leraar. Voor de vriendschappelijke wedstrijd Braziliƫ-Uruguay, vandaag in Londen, werd stilgestaan bij zijn overlijden.