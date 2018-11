Het gaat vriezen; daklozen krijgen slaapplek en strooiwagens de weg op

De vier grote steden openen komend weekend weer de winteropvang voor daklozen. Vanaf de nacht van zaterdag op zondag is er voor iedereen die het nodig heeft een slaapplek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Aanleiding voor het besluit is de verwachte kou. 's Nachts kan het een paar graden vriezen. En overdag blijven de temperaturen weliswaar ver boven het vriespunt, maar door de oostenwind kan het aanvoelen alsof het vriest.

De GGD in Utrecht kijkt actief naar daklozen op straat en wijst hen naar een opvang, schrijft RTV Utrecht. Dat gebeurt ieder jaar als er 's nachts kans is op bevriezingsgevaar.

Op verschillende plekken in het land zijn strooiwagens de weg op gegaan. In Friesland is er op alle provinciale wegen preventief gestrooid. Het was de eerste keer dit seizoen dat de provincie is gaan strooien. Dat gebeurt ook onder meer in de gemeenten Houten, Alphen aan de Rijn en Westland.