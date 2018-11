Slapen in Chinese steengroeve: 760 euro per nacht

China biedt bezoekers vanaf volgende week een wereldwijde primeur: slapen tussen witte lakens in een diepe steengroeve nabij de miljoenenstad Shanghai. Niet ver van het internationale vliegveld Hongqiao opent het Shanghai Wonderland Hotel zijn deuren. Het is gebouwd in de wand van een 90 meter diepe voormalige steengroeve.

De Britse architect Martin Jochman, die eerder tekende voor de zeilvormige Burj Al-Arab wolkenkrabber in Dubai, ontwierp in de verlaten mijn een achttien verdiepingen tellend hotel, waarvan slechts twee verdiepingen boven het aardoppervlak uitsteken.

Sinds 2006 is er nagedacht over het project, in 2013 begon de bouw. Het bleek een proces van vallen en opstaan, met allerlei technische uitdagingen en strenge preventiemaatregelen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken.

Waterval

Op 20 november kunnen de eerste gasten kiezen uit 336 kamers, variƫrend van 470 tot 760 euro per nacht. Inclusief uitzicht op de rest van de mijn, een kunstmatige waterval aan de overkant van de groeve of een enorm aquarium, althans voor de gasten die onder water, in de onderste twee etages, hun intrek hebben genomen.

Overdag worden de gasten uitgenodigd om te bungeejumpen, de rotswand te beklimmen of - voor de minder avontuurlijke bezoeker - over een brug met een glazen bodem op grote hoogte langs de mijnwand te lopen.