Oorlogsmisdadiger Mladic belt 'zonder toestemming' met Servische tv

De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die door het Joegoslaviëtribunaal tot levenslang is veroordeeld voor onder meer volkerenmoord, heeft vanuit de Scheveningse gevangenis heimelijk gebeld met de Servische televisie. Hij stond onder meer zijn zoon Darko te woord in het ochtendprogramma van de zender Hepi (Happy TV).

Mladic, die in hoger beroep is gegaan tegen zijn straf, had niet zonder toestemming mogen bellen met de media, zegt een woordvoerder van het strafhof tegen BBC Servië. Gevangenen mogen geen eigen mobiele telefoon bezitten, wel kunnen ze zonder beperking met naaste familieleden bellen via telefoons in de gemeenschappelijke ruimten.

Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het telefoontje, zegt Egelston tegen de BBC. Een Servisch persbureau meldt dat Mladic' gesprekken de komende tijd worden gemonitord.

'Ratko houdt van jullie'

Zoon Darko Mladic was in het programma te gast vanwege een Russisch boek over zijn vader, die tussen 1992 en 1995 opperbevelhebber was van het Bosnisch-Servische leger. "Opa Ratko houdt van jullie", zei de oud-generaal tegen zijn zoon en de kijkers.

Ook de Bosnisch-Servische politicus Vojislav Seselj, die in Den Haag is vrijgesproken voor misdaden tegen de menselijkheid, was te gast in de studio. Aan hem vroeg Ratko Mladic om hem te bezoeken in Scheveningen. "Dan kunnen we een potje schaken."

Op onderstaande beelden van Happy TV is te horen hoe Mladic inbelt.