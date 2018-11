Zestal krijgt levenslang voor aanslag vliegveld Istanbul

In Istanbul hebben zes mensen een levenslange celstraf gekregen voor hun rol bij een aanslag op vliegveld Atatürk, de internationale luchthaven van de Turkse stad, in juni 2016. De aanslag, waarbij drie terroristen zichzelf opbliezen, kostte aan 45 mensen het leven. Zeker 160 mensen raakten gewond. De verdenking ging direct uit naar Islamitische Staat, maar de verantwoordelijkheid is nooit officieel opgeëist.

In totaal stonden 46 verdachten terecht in de zaak, uit onder meer Rusland, Algerije, Tunesië, Egypte, Syrië en Turkije zelf. Van hen werden er 26 vrijgesproken van alle aanklachten. Zes werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de zes en twaalf jaar. Anderen kregen straf opgelegd voor hulp aan een terroristische organisatie.

De Atatürk-luchthaven is het grootste vliegveld van Turkije en een druk overstappunt voor reizigers op weg naar Azië, Afrika en Europa. Het vliegveld wordt altijd zwaar bewaakt.