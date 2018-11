Witte Huis moet CNN-verslaggever Acosta weer toelaten

Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat het Witte Huis CNN-verslaggever Jim Acosta per direct weer een voorlopige accreditatie moet geven. De perskaart van Acosta werd vorige week ingetrokken na een ruzie tussen hem en president Trump tijdens de persconferentie na de Congresverkiezingen.

CNN stapte naar de rechter om de intrekking van Acosta's perskaart aan te vechten. Volgens de nieuwszender was de maatregel van het Witte Huis in strijd met de persvrijheid. De rechter stelde dat het onduidelijk is of het Witte Huis de juiste procedure heeft gevolgd en besloot daarom dat de perskaart moet worden teruggeven.

Ongepaste aanraking

In de dagen na het incident kwam het Witte Huis met uiteenlopende verklaringen voor de strafmaatregel. Eerst zou Acosta op een ongepaste manier de pogingen van een stagiaire om de microfoon te pakken, hebben afgeweerd. Later zei de woordvoerder van Trump dat Acosta andere journalisten had gehinderd door steeds zelf het woord te voeren.

