Poederbrief afgeleverd bij moskee in Arnhem

Bij de Marokkaans Islamitische Vereniging in Arnhem is een poederbrief bezorgd. In het gebouw van de vereniging zit onder meer een moskee. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt wat erin zit, schrijft Omroep Gelderland.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie zegt dat het er dus op lijkt dat er geen schadelijke stof in de brief zat. De brief werd gisteren geopend, maar vandaag rukten de hulpdiensten pas uit.

"We kwamen er via via achter dat er een poederbrief was bezorgd", zegt een politiewoordvoerder. "We hebben de geadresseerde laten weten dat we dat een volgende keer graag direct horen. We kregen niet de indruk dat de geadresseerde erg geschrokken was van de poederbrief."