Minister houdt Turkse weekendscholen in de gaten

Turkse weekendscholen in Nederland staan niet onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs, maar minister Koolmees houdt naar eigen zeggen wel een oogje in het zeil. "We proberen een beeld te hebben van wat daar precies gebeurt", zei de minister van Sociale Zaken na de ministerraad.

De NOS bracht in augustus naar buiten dat de Turkse overheid subsidie wil geven voor het opzetten van weekendscholen voor jonge Turken in het buitenland. Die krijgen dan een paar uur per week les in onder meer de Turkse taal, geschiedenis en godsdienst.

Koolmees schreef deze week aan de Tweede Kamer dat de Turkse regering tot nu toe zo'n vijftien subsidieaanvragen vanuit Nederland heeft gekregen. Hij voegde daaraan toe dat de weekendscholen niet onder toezicht van de inspectie staan, omdat het om informele scholen gaan, die niet bekostigd worden door de Nederlandse overheid.

'Anti-democratisch gedrag'

"Maar je voelt wel aan dat het onderwijs op die scholen belemmerend kan werken voor de integratie van Turkse Nederlanders", zei Koolmees vanmiddag. "Vandaar dat ze mijn aandacht hebben. Ook als er sprake is van anti-democratisch gedrag, maak ik me daar zorgen over. Als er signalen zijn van problematisch gedrag, dan grijpen we in. Het is belangrijk om dat in de gaten te houden."

Minister Blok van Buitenlandse Zaken was onlangs op bezoek in Ankara en heeft toen afgesproken dat Turkije "maximale transparantie" nastreeft over het project voor de weekendscholen.