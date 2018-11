1,5 jaar cel voor ex-crèchemedewerker om ontucht en kinderporno

Een voormalige medewerker van een kinderopvang in Bussum is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno en het misbruiken van een jong meisje.

De rechtbank bepaalde ook dat de man drie jaar niet met kinderen mag werken. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk.

De politie en het OM kwamen de 50-jarige man op het spoor na een melding van de Amerikaanse autoriteiten, die kinderporno hadden aangetroffen op een Nederlands account op de online opslagdienst Dropbox. Bij een huiszoeking bleek dat hij ruim 1700 filmpjes en foto's had van kinderporno. Deze beelden zijn niet gemaakt in de kinderopvang.

Na het nieuws over zijn aanhouding meldde een vrouw zich bij de politie. Ze vertelde dat de man haar begin jaren 90 had misbruikt toen ze kind was. Dat gebeurde toen hij, als vriend van de familie, op haar paste in een vakantie.