'Onze stad is geen neonazi-bolwerk': Merkel bezoekt Chemnitz

Fischer zelf maakt zich vooral druk om de veiligheid. En daarin is ze niet alleen. Uit een enquête van de gemeente blijkt dat 40 procent van de inwoners zich overdag in de binnenstad niet veilig voelt, 's nachts is dat zelfs 75 procent. Uit cijfers van de politie blijkt verder dat de criminaliteit in z'n geheel weliswaar is gedaald, maar het aantal geweldsdelicten in de binnenstad is toegenomen. Buitenlanders zijn in de statistieken oververtegenwoordigd.

Fischer is vooral bang voor de groepjes jonge asielzoekers die 's avonds in de stad rondhangen, zegt ze. "Ik zal nooit zeggen dat we de DDR terug willen, maar sommige dingen waren wel beter. Het was toen veiliger."

'Aangestaard en nageroepen'

Ook nieuwkomers in de stad hekelen de sfeer. Na de aanval op het joodse restaurant zijn nog twee restaurants aangevallen, een Perzisch en een Turks. "Ik mijd de binnenstad, omdat ik geen problemen wil", vertelt Ashraf Rukaia uit Syrië. "Ik word aangestaard, soms nageroepen. Ik heb daar geen zin in."